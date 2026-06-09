「西武４−３広島」（９日、ベルーナドーム）広島が今季４度目のサヨナラ負け。連勝が２で止まった。同点の九回、５番手で登板した中崎が失点した。先発した床田は、中盤に失点し、五回で降板した。３−０の四回に１点を返され、３−１の五回は、先頭・滝沢の内野安打から走者をため、古賀に左前適時打。さらに２死一、三塁で渡部に左前適時打を許し追いつかれた。前回登板から中５日で上がったベルーナドームのマウンドは