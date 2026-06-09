V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のブレス浜松は8日（月）、リベロの西行米（26）が現役復帰することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 西行は、日本体育大学卒業後の2023年にブレス浜松へ入団。2024-25シーズンはキャプテンを務め、チームをレギュラーシーズン優勝に導いた。プレーオフではファイナルで敗戦し優勝を逃したが、個人としてはトップサーブレシーバ&#