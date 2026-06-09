劇作家・演出家で女優の根本宗子（36）が9日、自身のXを更新。大腸に潰瘍が見つかり、生活に制限があることを明かした。オフィシャルアカウントで「6月、7月の根本宗子の活動に関するお知らせ」と題した文書を公開。「少し前から腹部の痛みがあり、いくつか医療機関を受診したところ大腸に潰瘍が見つかってしまいまして、現在食事や運動、生活にしばらく制限がある状況です」と報告した。「演出をすることは全くお医者様から