「日本ハム４−１ＤｅＮＡ」（９日、エスコンフィールド）ＤｅＮＡが敗れ３連敗。今季ワーストの借金７となった。先発の平良は５回９安打４失点で４敗目（２勝）。三回に１点を先制され、さらに大塚に右中間への３ランを被弾。一挙４点を奪われた。打線は七回、宮崎が右越え５号ソロを放ち、１点を返した。