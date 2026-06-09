◇交流戦広島３ー４西武（2026年6月9日ベルーナドーム）広島は1試合3本塁打を放ったものの、サヨナラ負けを喫して連勝は2で止まった。2回にファビアンの4号ソロで先制。3回にはドラフト1位新人・平川蓮がプロ1号本塁打を放ち、リードを広げた。4回にも4番・坂倉将吾が8号ソロを放ち、今季最多タイの1試合3本塁打。本塁打攻勢で最大3点のリードを奪った。だが、今季初の中5日での登板となった先発・床田寛樹が締まらな