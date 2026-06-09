ヒップホップアーティストAK−69が9日、東京・日本武道館で「THE ENLIGHTENMENT in BUDOKAN」を開催した。活動30周年の記念の年に、自身4年ぶり6回目の武道館での公演となった。「生き方ってやつを示したいと思う。誰が戻ってきたか教えてやる。俺たちがFlying Bだ！」。熱い思いを込めて叫んでみせた。22年4月に同会場で公演をした際、自身の社会に対する考えをありのままに話した結果、事実上の“出禁”に。4年ぶりの同会場に「