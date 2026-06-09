「川口記念・Ｇ２」（１０日開幕、川口）村瀬月乃丞（２３）＝飯塚・３６＝は前節の浜松で２４年９月飯塚以来、通算３回目の優勝を挙げた。優勝戦は１０線２枠から２周３角で差して先頭に立ち、鈴木宏和（浜松）の猛追を振り切って制した。１級車に替わってから初のＶで、「Ｓを残せたのが良かった。１級車に乗り替わってから苦労したので」と感慨ひとしおの様子。川口に関しては「合わせ切れていない。実績がない」とイメー