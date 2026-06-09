機関銃を構えた米兵が乗る警備艇＝９日（ヨコスカ平和船団提供）米海軍横須賀基地（横須賀市）は９日、横須賀港の提供水域内で機関銃による空包射撃を伴う警備艇訓練を実施した。訓練は１１日までの午前９時〜午後４時に行われる予定。同訓練は２０２４年に初めて実施された。防衛省南関東防衛局によると、訓練は基地内の施設の警備を任務とする憲兵隊が施設警備体制の維持を目的として、警備艇を使い「仮想侵略船」への対処を