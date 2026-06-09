脚本家で映画監督の尾崎将也さんが、2日に肺疾患のため66歳で死去した。所属事務所アンドリームが9日、公式サイトで発表した。訃報を受け、尾崎さんが脚本を手がけた24年公開の映画「シサム」公式は9日にXを更新し、追悼した。「脚本家の尾崎将也さんの訃報に接し、謹んでお悔やみ申し上げます」と尾崎さんを追悼した。また、製作総指揮の嘉山健一氏は自身のXで「映画『シサム』は、尾崎さんなしでは完成させることができませんで