日本時間10日からパイレーツ3連戦米大リーグのドジャースは9日（日本時間10日）から敵地でパイレーツと3連戦を戦う。8日（同9日）、チームのSNSで移動する大谷翔平投手らの様子が公開されると、米国のファンも熱視線を送った。ドジャースのXやインスタグラムは、敵地に向かうナインらの写真を公開した。大谷はキャップをかぶり、左肩にバッグをかけて飛行機のタラップを上がった。着用していたのはチームで統一されたナイキ