YouTubeで43万回再生を突破し話題になっているのは、無言で何かを訴える猫の様子です。何かを伝えたい、察してよと訴えているようなしぐさに「上目遣い可愛いｗ」「テレパシーは信頼の証？無言の圧力に笑うｗ」といった声がよせられています。一体猫ちゃんは、ママに何を伝えたいのでしょうか？その可愛すぎる要求に注目です！ 【動画：無言で何かを訴えるネコ→ついていくと、部屋の隅に案内され…あまりにも愛おしい光