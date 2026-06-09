愛猫の『心を傷つける』飼い主の行動5選 何気ないつもりでも、猫にとっては不安や恐怖につながる行動があります。信頼関係を崩してしまいかねない接し方を確認していきましょう。 1. 大きな声で怒鳴る 猫は聴覚が非常に優れているため、大きな声や強い口調には強い恐怖を感じてしまいます。粗相やイタズラをした際に感情的に叱ってしまうと、「飼い主＝怖い存在」と認識してしまう原因になりかねません。 特