何事にもルールは存在します。自分の価値観でそのルールを破るなんてことはあってはならないことですよね。特に、子どもの前では、親である自分自身がルールを守ることでお手本となる必要があります。今回は筆者友人が体験した『ルール』に関するママ友のトラブルをご紹介いたします。筆者知人の娘さんは幼稚園に通っており、そろそろ習い事をさせようか迷っていたのだとか。そんなとき、幼稚園のお迎えの