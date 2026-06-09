怪しい物体が気になって仕方ない猫ちゃんの仕草が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は291万回を超え「怖いけど触ってみるの可愛いです！」「びびりすぎの興味ありすぎで面白い」「これは反則級の可愛さじゃないか」といったコメントが集まっています。 【動画：猫がこたつから出ていた『謎の物体』を見つけた結果…可愛すぎるリアクション】 こたつの下の黒い影 Instagramアカウント「うっちー」に投稿され