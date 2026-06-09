アイドルグループ「虹のコンキスタドール」「どーぴんぐ疑惑」の元メンバーで、グラビアアイドルの片岡未優が、5日発売の「月刊少年チャンピオン」(秋田書店)に登場した。 【写真】めちゃ足長～い！極小衣装からすらっと伸びる超絶スタイル 片岡はアイドルグループ「虹のコンキスタドール」のメンバーとしてデビュー。2020年に同グループを卒業した。2023年か