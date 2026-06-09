Anthropicが2026年4月に発表した「Claude Mythos Preview」は「ソフトウェアの脆弱(ぜいじゃく)性を発見して悪用する」という能力が極めて高く、脆弱性発見スピードにOSSメンテナーが追いつけずリスクが増大する可能性が指摘されていたり、ネットワーク完全乗っ取り攻撃を自律的に実行できてしまうことがイギリス政府機関のテストで判明したりと、その高性能ぶりが注目されています。Anthropicは新たに、通常は数週間かかる脆弱性