株式会社コナミデジタルエンタテインメントはサッカーゲーム「ｅＦｏｏｔｂａｌｌ」のアンバサダーを務めるサッカー日本代表ＭＦ久保建英とアルゼンチン代表ＦＷメッシが出演する新ＣＭ「ＪｕｓｔＷａｔｃｈｉｎｇ？」の久保建英編とメッシ編を９日夜から全国のテレビ局やＤＡＺＮで順次放映開始した（一部地域を除く）。新ＣＭはサッカーの熱気が最高潮を迎える今夏に合わせて制作。“ＪｕｓｔＷａｔ”（見てるだけでいい