活動３０周年を迎えたヒップホップアーティストのＡＫ−６９（４７）が９日、自身６度目となる東京・日本武道館公演を行った。ラップと歌の二刀流で、プロ野球・巨人の坂本勇人ら多くのスポーツ選手に支持されるカリスマ。公演タイトルに冠した楽曲「ＴｈｅＥｎｌｉｇｈｔｎｍｅｎｔ」で幕を開け、ＤｅＮＡ・筒香嘉智の入場曲「ＦｌｙｉｎｇＢ」を畳みかけた。観客１万人に向けて「武道館に戻ってきたぞ」と語りかけて歓