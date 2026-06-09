◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）ベテラン・中野達哉記者が「超ブル診断」データ編で注目したのは…。安田記念は穴狙いで推したシックスペンスが勝利。高松宮記念のレッドモンレーヴ、皐月賞は大型馬同士、ＮＨＫマイルＣはＶ候補に挙げた２頭でワンツー。お褒めの言葉が届かないので、自分で褒めてやりたい上半期のＧ１でした。最後も是非いいところを…。過去１０年で、前年の有馬