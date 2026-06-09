◆カーリング日本選手権第３日（９日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子の１次リーグ（Ｌ）が行われ、２大会連続準優勝の北海道銀行がチーム御代田に９―４で勝利し開幕３連勝。１次Ｌの１試合を残して２次Ｌ進出を確定させた。４―３の１点リードで折り返すと、第６エンド（Ｅ）に１点、第８Ｅに２点と得点を重ねた。不利な先攻の第９Ｅはスキップの仁平美来が最終ストーンを確実に中心に寄せてプレッシャーをかけ、２点スチ