卓球男子の元日本代表・松平健太の妻で、フリーアナウンサーの玉木碧が、育児中のケガについて明かした。９日に自身のインスタグラムで「本日３４歳になりました！」と誕生日を迎えたことを報告すると同時に、「上顎の前歯と前歯の間の骨にヒビが入りました！（◯の中の黒くギザギザしているところ）」と画像をアップ。「次男（２歳）が抱っこしてたら急にのけぞってきて、後頭部がクリーンヒットした為です！当の本人はニヤ