◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（９日・楽天モバイル最強）巨人の船迫大雅投手が７回途中から登板し無失点に抑えた。先発・則本が２点を失って６―２となった７回１死二塁。まずは２番手でマウンドに上がった高梨が辰己を空振り三振。ここで右打者・平良を迎えたところで出番を迎えた。平良を２球で左飛に抑えて無失点とした。宮城県刈田郡蔵王町出身の船迫は２４年の交流戦・楽天戦でも凱旋登板を果たしてい