女優の杉咲花と多部未華子が９日、都内でダブル主演するｐｒｉｍｅｖｉｄｅｏドラマシリーズ「クロエマ」（６月１２日配信開始、全５話）の配信記念イベントに登場した。ダブル主演の２人は初共演。杉咲は幼少期から多部が出演する作品を見ており、「こういった形でご一緒できたことがうれしい」と笑顔。「非日常的な要素がシーンにあった時に多部さんが演じることで、一気に説得感が増す力がある。どっしり構えてくださる姿