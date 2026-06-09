ウォルト・ディズニー・ジャパンは、映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の大ヒットを記念し、2026年6月9日(火)にZOZOマリンスタジアムにて「STAR WARS NIGHT」を開催しました。世界的な大ヒットを記録している映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の魅力を伝えるため、千葉ロッテマリーンズVS中日ドラゴンズ戦が「スター・ウォーズ」一色に染まる特別な一日が実現しました。