◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武４☓―３広島（９日・ベルーナドーム）西武は今季２度目のサヨナラ勝ちで３連勝を飾った。３―３の９回１死満塁のチャンスをつくり、最後は長谷川信哉外野手が右前に劇打を放った。先発・武内が４回までにソロ３発を許して追う展開となったが、４回に西川の中犠飛で反撃を開始すると、５回には１死一、三塁から古賀、渡部の連続適時打で試合を振り出しに戻した。今季、３６勝目