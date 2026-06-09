◇交流戦オリックス―ヤクルト（2026年6月9日京セラD大阪）オリックスの継投策が裏目に出た。同点の7回、先発・九里からバトンを受けて2番手・寺西がマウンドへ。だが、先頭のオスナに右前打を浴びると、続く武岡に右中間への適時二塁打を献上し、勝ち越しを許した。寺西はなおも1死三塁で岩田を浅い中飛に打ち取り、2死までこぎつけるも、続くサンタナを迎えた場面で岸田監督が交代を告げ、3番手・吉田を投入。無情に