◇全日本大学野球選手権1回戦富士大6―2松山大（2026年6月9日東京D）1回戦4試合、2回戦2試合が行われ、富士大は6―2で松山大を下した。今秋ドラフト1位候補の最速153キロ右腕・角田楓斗投手（4年＝東奥義塾）が7回2安打2失点。自己最速まであと1キロに迫る152キロの直球と多彩な変化球で毎回14三振を奪った。バッテリーを組んだ梅村団捕手（1年＝山梨学院）による狙い球を絞らせない配球も光った。山梨学院では三塁手