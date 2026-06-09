◇プロ野球 セ･パ交流戦 ロッテ 3-1 中日(9日、ZOZOマリン)ロッテは西川史礁選手の2打点の活躍で接戦を制し、カード初戦をものにしました。打線は初回、友杉篤輝選手と小川龍成選手の1・2番がともに初球攻撃でチャンスメーク。 中日先発・マラー投手の立ち上がりを攻めると、ノーアウト1、3塁から西川選手の内野ゴロの間に1点を先制しました。先発・ジャクソン投手は3回にタイムリーを浴びて同点とされるも、4回5回と三者凡退に。6