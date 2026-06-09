皇族数の確保をめぐる全体協議に関して立憲民主党は会合を開き、8日に衆参議長らがとりまとめた「立法府の総意」案への対応について、10日に行われる全体会議に参加する長浜博行議員、吉川沙織議員に一任しました。「立法府の総意」案には、主に女性皇族が結婚後も身分を保持する案と、旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える案をいずれも「了」とし、政府に法制化を求めることなどが盛り込まれています。立憲はこれまで、女性