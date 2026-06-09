アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの櫻井優衣の新曲「夏いぞん」が10日に配信リリースされ、同日午後8時にミュージックビデオが公開されることが決定した。【動画】七福神スマイル！櫻井優衣「夏いぞん」ティザー映像TikTokやインスタグラムで音源の一部が先行公開され注目を集める中、ミュージックビデオのティザー映像が公開された。愛くるしい笑顔を指す“七福神スマイル”で微笑む姿や夏らしいファッションで室内で楽しむ姿