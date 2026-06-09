タレントの辻希美（38）が9日放送の日本テレビ「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、この春に高校生になった長男を巡る悩みを明かした。15歳の長男・青空（せいあ）さんに「彼女ができることが…」と悩みを切り出すと、MCの明石家さんまは「もうできるやろ。もういるんじゃないの？」と疑問を口に。辻によると、長男は中学時代は野球に打ち込み「女の子が周りにいないような」状況だったという。それが「高校行