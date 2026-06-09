3回ソフトバンク2死一塁、栗原が右越えに2打席連続となる2ランを放つ＝みずほペイペイドームソフトバンクが6本塁打で快勝。栗原が一回に先制の18号2ラン、三回に2打席連続2ランを放った。野村も2打席連発。6―2の五回は近藤、牧原大の一発で加点した。大津が6回3失点で7勝目。阪神の才木は3回5失点で3敗目。