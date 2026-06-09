DeNA戦に先発した日本ハム・伊藤＝エスコンフィールド日本ハムが5連勝で今季最多の勝ち越し3とした。0―0の三回に郡司の適時二塁打、大塚の2号3ランで4点を奪った。伊藤が5安打1得点に抑え、今季3度目の完投で7勝目を挙げた。DeNAは3連敗で今季最多の借金7。