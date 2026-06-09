森衆院議長は９日、皇位継承を巡る自身の発言に関する「補足コメント」を発表した。皇族数確保のため、旧１１宮家の男系男子を養子として皇室に迎える案に関連し、養子に「男の子が生まれれば皇位継承権を持つ」と述べた８日の発言について、「現行法の解釈を述べたものだ」と釈明した。軌道修正を図ったとみられる。自民党出身の森氏は８日、皇族数の確保に関する与野党の全体会議後の記者会見で、「立法府の総意」の取りまと