◇交流戦中日1―3ロッテ（2026年6月9日ZOZOマリン）中日は3連敗で借金は18となった。先発のマラーは初回、1番・友杉に三塁線を破る二塁打を打たれ、続く小川のバントが一塁でアウト判定も、リクエストの結果覆ってセーフに。一、三塁とピンチを広げられ、続く西川の二ゴロの間にホームインを許して先制された。その後は立ち直ったが1―1の同点で迎えた6回、初回以来の安打を許し、犠打とヒットで1死一、三塁のピンチ