女性アイドルグループ「僕が見たかった青空」が9日、東京・江東区の東京ガーデンシアターで行われた国際イベント「ASIA CULTURE FESTIVAL 2026」のライブ「ASIA CELEBRATION LIVE」でパフォーマンスを披露した。「よかったら私たちと楽しんでいきましょう」と呼びかけてスタート。「恋は倍速」などを歌唱して、「自分たちは個性豊かなメンバーがそろっています。略称は『僕青（ぼくあお）』。覚えていってくださいね」。次の曲「FU