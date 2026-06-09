ヒップホップアーティストAK−69が9日、東京・日本武道館で「THE ENLIGHTENMENT in BUDOKAN」を開催した。開演前の囲み取材で、親交のあるサッカー日本代表の堂安律をはじめ、W杯を戦う日本代表にエールを送る場面があった。「日本を背負って戦う選手の皆さん全員、本当に応援しています。WBCでは最後に打たれた選手に誹謗（ひぼう）中傷もありましたけど、気持ち良くエールを送れるようにありたい」と健闘を祈り、「後悔のない試