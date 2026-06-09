県立総合体育館で行われた、男子バレーの決勝戦。 生徒と保護者の大応援団が後押しする、前回王者「大村工業」。 全校生徒500人あまりが応援に駆けつけたのは、こちらも強豪「佐世保南」です。 バレーボール男子の決勝は、去年と同じ顔合わせになりました。 一方の女子は今年、県内の主要2大会で決勝を戦っているライバルが三度、激突。 春季大会を制し、県高総体3連覇を狙う「西彼杵」と