◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ３―１中日（９日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）中日は、序盤に追いつくも、勝ち越しを許して３連敗。借金は、今季ワーストの１８に膨らんだ。先発・マラーが、初回に先頭の友杉と小川の２連打で、あっさりと先制点を献上した。それでも、打線は１点ビハインドの３回１死から、鵜飼が四球を選んで、岡林が中前打で続くと、１死一、三塁の場面で、４試合ぶりにスタメン出場した田中が、