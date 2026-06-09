TBSの山本恵里伽アナウンサー（32）が事実婚をしたことを明かした。「私も夫も名字を変えずに家族になりたかったから」と理由を説明しているが、近頃、様々な理由から事実婚を選んでいる芸能人も多く見られる。俳優の宮沢氷魚と女優の黒島結菜は24年1月に事実婚を発表。昨年7月には第1子が誕生している。女優の真木よう子は2008年に元俳優の片山怜雄さんと結婚。09年に第1子女児を出産したが、15年に離婚した。その後、23