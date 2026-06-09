◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（９日・楽天モバイル最強）楽天・荘司康誠投手が７回１２安打２四球、６失点で降板した。一発攻勢に沈んだ。両チーム無得点の３回２死一、三塁。初球だった。ダルベックに真ん中に抜けたスプリットを完璧に捉えられた。打球は左翼席へ着弾。痛恨の３ランで先制点を献上した。さらに６回には１死二塁から佐々木に逆方向の左翼ホームランテラスに２ランを被弾。７回先頭でも岸田に