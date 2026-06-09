9日深夜放送のテレ東系トークバラエティー『あちこちオードリー』（深0：30）では、森三中・黒沢、モグライダー・芝、ウエストランド・井口が来店する。【予告動画】爆笑問題・太田光「嫌われるのはイヤ？」「まだ売れたい？」「芸能界で出会ったいいやつ発表会」では、芸能人たちが経験した“いいやつ”エピソードで大盛り上がり。大物芸能人の名前も続々登場。“いいやつ”の器のデカさに若林もくらいまくり（？）。黒沢は