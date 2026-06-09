特集です。熊本から唯一、出撃した特攻隊「義烈空挺隊」。出撃から81年がたった今、後世に伝え続けたいと活動する人たちがいます。その思いは若い世代にも紡がれていました。「義烈空挺隊」についての展示を続ける菊池飛行場ミュージアム。館長の永田昭さんは、戦死した義烈隊員113人の遺族宛てに去年、はがきを出した。遺族の多くが隊員の最期を詳しく知らないことにショックを受けたからだ。■永田昭さん「自分の身内で、