◇交流戦西武４―３広島（2026年6月9日ベルーナＤ）西武が主砲ネビン途中交代の危機を跳ね返し、サヨナラ勝ちで3連勝を飾った。3―3の9回1死満塁で、長谷川の右前適時打で勝負を決めた。埼玉の花咲徳栄高校吹奏楽部がスタンドで特別応援する中、高校野球のような劇的勝利を演じた。花咲徳栄吹奏楽部が奇数イニングは西武の応援曲、偶数イニングは「サスケ」など花咲徳栄応援曲で試合を演出した。3点を先制されたが