◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ３―１中日（９日・ＺＯＺＯマリン）ロッテが２カードぶりに初戦勝利。今季通算２８勝２９敗２分けで借金を１とした。交流戦は７勝４敗２分けとなった。１―１の同点で迎えた６回、先頭の高部が中前安打。友杉の犠打と小川の右前安打で１死一、三塁と好機を広げた。ここで西川が右前に勝ち越しの適時打。なおも１死一、三塁で佐藤が中犠飛を放ち、リードを２点に広げた。先発したジ