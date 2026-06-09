◇プロ野球 セ･パ交流戦 西武 4x-3 広島(9日、ベルーナドーム)西武は長谷川信哉選手のサヨナラ打で逆転勝利し、3連勝を飾りました。試合は広島打線に4回までに3本のソロ本塁打を許す展開。それでも5回に古賀悠斗選手と渡部聖弥選手の連続タイムリーで追いつくと、同点の9回裏に先頭の桑原将志選手がヒットで出塁。その後1アウト満塁とし、長谷川選手が打席に入ります。ここで広島・中粼翔太投手からカウント2-2で迎えた5球目