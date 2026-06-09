社会学者の古市憲寿氏（41）が7日放送のTOKYOFM「鈴木おさむ×古市憲寿『日曜夜に、こっそり』」（日曜後11・30）に出演。親交のある音楽プロデューサー・小室哲哉（67）の大ヒット曲の裏話を明かす場面があった。Netflixの実録もので見たい人物として、鈴木氏と「小室哲哉」で意見が一致。古市氏は小室と親交があり、「小室さんはラジオでも言ってますけど、『I'mproud』作った時にせっかく飛行機の中で書いて、ロスに着