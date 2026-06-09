◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武４×―３広島（９日・ベルーナドーム）広島は今季４度目のサヨナラ負け。３―３で迎えた９回に、５番手の中崎が中崎が決勝点を奪われた。序盤は３点のリード。開幕カード以来となる３連勝が期待されたが、逆転負けを喫した。２回にファビアンが先制弾。３回にドラフト１位・平川が待望のプロ１号を放った。４回には坂倉がバックスクリーン右へ。３イニング連続のソロで主導権を奪ったが