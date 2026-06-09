【漫画】本編を読む『10年寄り添った夫は既婚者でした』（リアコミ：原作、はち：漫画/KADOKAWA）は、そのタイトル通り、長年連れ添った夫が既婚者だったという衝撃的な事実から始まるリベンジストーリーだ。その裏切りはあまりにも重いため浮世離れしているようでいながら、どこか現実の延長線上にあるような恐ろしさを持つ。主人公・萌美は、10年という時間をともに過ごしてきた夫・シゲトと穏やかな日常を送っていた。しかし