中道改革連合の階猛幹事長は９日、国会内で会見。１１日に開幕する北中米Ｗ杯に出場するサッカー日本代表が使った「まだ見たことのない景色を見るために全力を尽くす」という決意を引用し、自身たちの心境に触れた。主将のＭＦ遠藤航は８日（日本時間９日）、事前合宿地メキシコ・モンテレーからベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルに入り、ジオディス・パークで初練習前に５０００人のサポーターと地域交流イベントを